Rapporti opachi scarsa trasparenza interessi amicali Il fallimento della Fondazione Guido d' Arezzo

Il fallimento della Fondazione Guido d'Arezzo mette in luce rapporti opachi e scarsa trasparenza nella gestione, secondo un attacco di Franco Dringoli e Gianni Mutarelli rivolto al sindaco Ghinelli. I due critici evidenziano interessi amicali e scelte superficiali che compromettono la credibilità dell’istituzione, sollevando interrogativi sulla responsabilità e sulla corretta amministrazione delle risorse pubbliche e private coinvolte.

Franco Dringoli (Arezzo 2020) e Gianni Mutarelli (Alleanza Verdi-Sinistra) firmano un polemico attacco al sindaco Ghinelli, accusato di aver gestito in modo superficiale i ruoli e le risorse economiche della Fondazione Guido d'Arezzo. I due esponenti di centrosinistra stanno anche valutando di.

