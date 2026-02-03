Nel 2025 il settore bancario italiano ha visto un’altra ondata di fusioni e acquisizioni. Le operazioni sono cresciute del 18%, portando il valore totale a oltre un miliardo di euro. Le banche cercano alleanze strategiche per rafforzarsi e adattarsi ai nuovi scenari di mercato. La tendenza si fa sempre più forte e cambia il volto del sistema finanziario nazionale.

Nel 2025 l’Italia ha registrato un significativo rilancio del mercato delle fusioni e acquisizioni, con un aumento del 18% del valore complessivo delle operazioni, che ha portato il totale a oltre 1.750 transazioni annunciate. Il settore finanziario, in particolare, ha guidato questa ripresa, con due operazioni di grande rilevanza che hanno ridefinito la mappa del panorama bancario nazionale. Il nodo centrale della trasformazione è rappresentato dall’offerta pubblica di acquisto (OPA) condotta da Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) su Mediobanca, un’operazione che ha acceso un dibattito acceso sul futuro del sistema bancario italiano, con implicazioni strategiche per la stabilità del settore e la competitività sul mercato europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fusioni bancarie in crescita: il mercato italiano si ridefinisce con nuove alleanze strategiche

Argomenti discussi: Risiko bancario, far west e Lovaglio: cosa ha detto Gesa (C.Lombardo-Veneto); Massimo Doris chiude alla politica: Resto in Banca Mediolanum, qui creo valore; BANCHE: EFFICACE DA OGGI FUSIONE TERCAS E CARIPE CON POPOLARE DI BARI; Trascrizione della relazione sugli utili: Intesa Sanpaolo Q4 2025 evidenzia innovazione e crescita.

