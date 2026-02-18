Soffio di valanga sopra Cervinia nube di neve polverosa sembra investire centro paese e sciatori esperti | Solo effetto ottico - VIDEO

Una nube di neve polverosa si è sollevata sopra Cervinia il 16 febbraio, sollevando preoccupazioni tra gli sciatori. La massa di neve ha creato un effetto visivo impressionante, ma gli esperti rassicurano: non ci sono rischi reali per il centro del paese. La conformazione naturale del territorio ha infatti protetto la zona da eventuali danni.

Impressionante nube di neve polverosa sopra Cervinia il 16 febbraio: nessun danno al paese, protetto dalla morfologia naturale. Resta alto il pericolo valanghe Un "soffio di valanga" ha colpito ieri la località di Breuil-Cervinia, un fenomeno per cui, in seguito a una slavina, si alza una nube. Valanga sopra Courmayeur, travolti sciatori fuoripista: da 3 a 6 persone sotto la neve. Interviene il soccorso alpino. Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, a Courmayeur, travolgendone alcuni sciatori che scendevano fuoripista. Tre sciatori francesi di Chamonix travolti da una valanga sopra Courmayeur, in Val Veny: il primo è morto nei canali dei Vesses, gli altri due in ospedale. Le vittime sono Hugo Neuville, 31 anni, Quentin Philippe, di 29, e Alexis Rassat, 35. I tre scialpinisti erano impegnati in un fuoripista. Incredibili queste immagini che arrivano dalla Val Veny, a valle della seggiovia Zerotta, 1500 m circa! Il soffio della valanga arriva a velocità impressionante!