Lo snowboard oggi conclude il suo percorso alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa delle ultime competizioni programmate. I sospiri degli appassionati si concentrano sulla doppia gara che si terrà al Livigno Snow Park, un evento che promette emozioni intense e spettacolo.

Ultimi appuntamenti olimpici per lo snowboard. Si va a chiudere oggi il programma a Milano Cortina 2026, con una doppia gara assolutamente entusiasmante al Livigno Snow Park. Dopo i problemi metereologici avuti nei giorni scorsi infatti si è infittito il programma per questo mercoledì 18 febbraio che vedrà al via sia la gara maschile che quella al femminile di slopestyle. Purtroppo non ci saranno italiani in gara, ma non mancheranno i protagonisti: da Zoi Sadowski-Synnott, passando per Marcus Kleveland fino ad arrivare a Yiming Su. Come seguire gli eventi in tv? La gara al femminile non ha una programmazione Rai, sarà possibile seguirla in streaming su discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 18 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

