Snowboard oggi Olimpiadi 2026 | orari 7 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi si assegnano le prime medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e l’Italia spera di portare a casa qualche risultato importante. La giornata si concentra sulle gare di snowboard, con gli italiani pronti a scendere in pista. Gli orari sono già annunciati e la prova si può seguire in diretta TV o streaming. I tifosi italiani aspettano con trepidazione, sperando in una buona performance degli atleti di casa.

Che attesa! Finalmente si assegnano le prime medaglie ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e l’Italia può già recitare un ruolo da protagonista. Nello snowboard stasera c’è spazio per il Big Air che ha visto giovedì disputarsi le qualifiche. Tra i migliori troviamo anche Ian Matteoli che ha chiuso al secondo posto la fase preliminare, convincendo e trovandosi tra i favoriti per il successo finale. L’obiettivo non può che essere il podio. Tra i rivali troviamo i giapponesi Hiroto Ogiwara, vincitore della qualifica, e Kira Kimura ed il cinese Yiming Su, grande favorito per la medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi, venerdì 6 febbraio, Milano e Cortina sono al centro dell’attenzione con la terza giornata di gare alle Olimpiadi Invernali 2026.

Oggi, mercoledì 4 febbraio, sono partite ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

