Oggi gli appassionati di snowboard aspettano con trepidazione la gara più importante delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Alle 8 del mattino, gli atleti scenderanno in pista, trasmessi in diretta TV e streaming. Tra loro ci sono anche gli italiani, pronti a dare il massimo per portare a casa una medaglia. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

È il grande giorno. Una delle gare più attese di tutti i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 per l’Italia. Lo snowboard assegna il suo secondo titolo dopo quello visto ieri nel Big Air, l’unico per il comparto di parallelo, nel PGS. Prima le qualificazioni, poi la fase ad eliminazione diretta che porterà a Small Final e Big Final: sarà uno spettacolo unico e speriamo uno spettacolo Tricolore, viste le aspettative che ha il pubblico italiano nei confronti della gara di Livigno. Il team azzurro sarà guidato dall’eterno Roland Fischnaller che vuole continuare a stupire tutti nella sua settima Olimpiade. 🔗 Leggi su Oasport.it

Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 8 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi si assegnano le prime medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e l’Italia spera di portare a casa qualche risultato importante.

Oggi, venerdì 6 febbraio, Milano e Cortina sono al centro dell’attenzione con la terza giornata di gare alle Olimpiadi Invernali 2026.

