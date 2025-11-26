Cuore e smog | lo studio italiano che ne analizza il legame

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'aumento dell'esposizione all'inquinamento cresce anche il rischio cardiaco. I risultati di un nuovo studio italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cuore e smog lo studio italiano che ne analizza il legame

© Gazzetta.it - Cuore e smog: lo studio italiano che ne analizza il legame

Altri contenuti sullo stesso argomento

cuore smog studio italianoAll'aumento dell'esposizione all'inquinamento cresce anche il rischio cardiaco. I risultati di un nuovo studio italiano - Uno studio conferma il legame tra cuore e smog: leggi qui come all'aumentare dell'esposizione all'inquinamento cresce anche il rischio rischio cardiaco. Secondo msn.com

cuore smog studio italianoSmog: gli effetti dell’inquinamento sul tuo cuore sono peggiori di quanto pensi, lo studio italiano che lo conferma - Uno studio scientifico mostra come i picchi di smog aumentino il rischio di arresto cardiaco anche sotto i limiti di legge. Lo riporta greenme.it

cuore smog studio italianoInquinamento, studio rivela un legame diretto tra picchi di smog e rischio cardiaco - L’inquinamento atmosferico è un fattore di rischio significativo per la salute cardiovascolare, rafforzando il ruolo della qualità dell’aria nelle politiche di prevenzione ... Si legge su doctor33.it

Cerca Video su questo argomento: Cuore Smog Studio Italiano