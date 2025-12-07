Videogiochi e rischio di ludopatia | uno studio in Belgio rivela il legame tra il gioco d’azzardo e l’aumento di comportamenti problematici tra gli adolescenti

Il confine tra videogiochigioco d’azzardo risulta sempre più sfumato. Secondo uno studio condotto da ricercatori della KU Leuven e dell’Università di Gand, pubblicato su «International Gambling Studies», i giovani che partecipano ad attività contenenti elementi simili al gioco d’azzardo, come l’acquisto di oggetti virtuali o le ruote premio, mostrano una maggiore propensione a scommettere con denaro reale nel tempo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

videogiochi rischio ludopatia studioI videogiochi con elementi simili al gioco d'azzardo aumentano il rischio tra gli adolescenti di passare alle scommesse reali - Le abitudini di gioco possono rappresentare una porta d'accesso al gioco d'azzardo problematico, lo dimostra un nuovo studio. Lo riporta msn.com

