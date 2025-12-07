Videogiochi e rischio di ludopatia | uno studio in Belgio rivela il legame tra il gioco d’azzardo e l’aumento di comportamenti problematici tra gli adolescenti
Il confine tra videogiochi e gioco d’azzardo risulta sempre più sfumato. Secondo uno studio condotto da ricercatori della KU Leuven e dell’Università di Gand, pubblicato su «International Gambling Studies», i giovani che partecipano ad attività contenenti elementi simili al gioco d’azzardo, come l’acquisto di oggetti virtuali o le ruote premio, mostrano una maggiore propensione a scommettere con denaro reale nel tempo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
