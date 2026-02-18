Motori 2026 ripartono su Sky e NOW con Formula 1 MotoGP e 1800 ore live
Lo sport dei motori tornerà nel 2026 grazie a Sky e NOW, che trasmetteranno in diretta Formula 1, MotoGP e oltre 1800 ore di contenuti live. Il campionato di F1 si prepara a disputare nuove gare in circuiti internazionali, mentre il MotoGP promette emozioni con le sue tappe in Europa e nel mondo. Gli appassionati potranno seguire ogni gara e approfondire con analisi e interviste esclusive. La stagione si avvicina, e la sfida tra piloti è già nel vivo.
Lo spettacolo dei motori sta per ripartire nella Casa dello Sport, che quest'anno offrirà un racconto editoriale eccezionale e ricchissimo su Sky e in streaming su NOW. Al via tra due giorni la nuova stagione del motorsport, con oltre 1.800 ore di sfide live - di cui oltre 300 tra studi, rubriche, approfondimenti e speciali – e l'esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike. Con il WRC già iniziato, saranno proprio WorldSBK, WorldSSP.
Sky Sport accende i motori: oltre 1.800 ore live tra F1, MotoGP e SuperbikeSky Sport ha annunciato la partenza della stagione motorsport 2026, innescata dall’accordo con i principali campionati internazionali.
Formula 1 verso il 2026 in pista a Sakhir con i test live su Sky, NOW e in streamingLa Formula 1 torna in Bahrain per i test live del 2026, dopo aver concluso lo shakedown a Barcellona, a causa delle nuove regole tecniche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dove vedere Formula 1, MotoGp, Superbike: riparte su Sky la «grande» stagione dei motoriDiciassette campionati, oltre 200 gare: il 1° marzo tocca alla MotoGP in Thailandia, mentre la Formula 1 scatterà a Melbourne il prossimo 8 marzo ... corriere.it
F1, i motori nel Mondiale 2026: come sono cambiati e perchéTra le tante novità del Mondiale di Formula 1, un ruolo determinante lo hanno quelle che riguardano i motori: come cambiano, l'importanza della parte elettrica e chi sono i motoristi al via della ... sport.sky.it
