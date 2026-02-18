Sky Extra, con Federica Masolin, mostra come i clienti possano risparmiare fino a 3000 euro all’anno. La campagna pubblicitaria mette in evidenza i vantaggi del programma di fidelizzazione Sky, che permette di accumulare risparmi grazie a offerte esclusive e promozioni speciali. Un esempio concreto riguarda chi utilizza il servizio regolarmente, ottenendo sconti su abbonamenti e pacchetti aggiuntivi.

Sky Extra continua a premiare i clienti più affezionati con una nuova campagna di comunicazione dedicata al programma loyalty Sky. Testimonial della campagna realizzata dalla Sky Creative Agency è Federica Masolin chiamata a descrivere i vantaggi pensati su misura per i clienti che sono con Sky da più di un anno. Grazie a Sky Extra chi sceglie Sky può accedere a promozioni speciali che permettono di risparmiare fino a 3000 euro in un anno. su Digital-News.it Sky Extra continua a premiare i clienti più affezionati con una nuova campagna di comunicazione dedicata al programma loyalty Sky. Testimonial della campagna realizzata dalla Sky Creative Agency è Federica Masolin chiamata a descrivere i vantaggi pensati su misura per i clienti che sono con Sky da più di un anno. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky Extra con Federica Masolin: Fino a 3000€ di Risparmi All'Anno

Leggi anche: Sky regala il cinema a dicembre: quattro film gratis su Sky Primafila con liniziativa Sky Extra

Buoni pasto, l’esenzione sale a 10 euro: risparmi fino a 500 euro all’annoCon l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, la soglia dei buoni pasto esenti da tassazione aumenta a 10 euro.

Sky Extra con Federica Masolin: Fino a 3000€ di Risparmi All'Anno

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.