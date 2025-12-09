Sky regala il cinema a dicembre | quattro film gratis su Sky Primafila con liniziativa Sky Extra

Digital-news.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mese di festa con un film omaggio ogni settimana, disponibile su Sky Primafila tramite Sky Extra  con Sky Q, Sky Glass, Sky Stream o My Sky HD, in un percorso pensato per valorizzare l’esperienza natalizia. Mentre l'atmosfera festiva si prepara ad avvolgere gli schermi domestici, Sky ha svelato un'iniziativa strutturata per arricchire l'esperienza dei suoi abbonati con un catalo. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

sky regala il cinema a dicembre quattro film gratis su sky primafila con liniziativa sky extra

© Digital-news.it - Sky regala il cinema a dicembre: quattro film gratis su Sky Primafila con liniziativa Sky Extra

Sky Extra regala due biglietti cinema The Space agli utenti della nuova app My Sky

sky regala cinema dicembreSky, il 7 Dicembre 2025 arriva un nuovo canale tv dedicato al cinema - Sky lancia il 7 dicembre 2025 Sky Cinema Stories, nuovo canale dedicato ai film cult e classici, disponibile su Sky Cinema, Now e Sky Go. Da tech.everyeye.it