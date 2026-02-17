Le autorità siriane hanno avviato oggi l’evacuazione di migliaia di persone dal campo di al-Hol, situato nella regione nord-orientale del paese, dopo che molte famiglie sono scomparse nel caos. Si stima che tra i residenti ci siano numerosi parenti di combattenti dell’Isis, molti dei quali sono sfuggiti alle operazioni di controllo delle forze di sicurezza. Per ora, non si conosce il destino di queste persone e le operazioni di evacuazione continuano sotto la pressione di una situazione sempre più instabile.

Le forze fedeli al governo di Damasco, in Siria, hanno iniziato oggi l’evacuazione dei residenti rimasti nel campo di al-Hol, che da anni ospita le famiglie dei miliziani del sedicente Stato Islamico (Isis). Migliaia di familiari di membri dell’Isis sono scomparsi da quando a fine gennaio il campo, situato nel nord-est della Siria, è passato sotto controllo governativo a seguito degli scontri tra le truppe del nuovo governo di Damasco, guidato dall’ex jihadista Ahmed al-Sharaa, e le milizie filo-curde delle Forze Democratiche Siriane (Sdf). “L’evacuazione è iniziata oggi”, ha dichiarato all’agenzia di stampa francese Afp il responsabile ad interim del campo, Fadi al-Qassem. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - In Siria comincia l’evacuazione del campo di al-Hol: scomparsi migliaia di familiari di miliziani dell’Isis

