In Siria, gli scontri tra le forze curde e le truppe governative di Damasco hanno portato all’evasione di circa 1.500 detenuti affiliati all’Isis dal carcere di al-Shaddadi. Contestualmente, le Forze Democratiche Siriane (Sdf) hanno annunciato il ritiro dal campo di al-Hol, dove sono ospitate numerose famiglie di miliziani dell’Isis. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con rischi crescenti di instabilità nella regione.

Almeno 1.500 detenuti, accusati di essere affiliati al sedicente Stato islamico (Isis), sono evasi dal carcere di al-Shaddadi, nel governatorato nord-orientale di Hasakeh, in Siria, a seguito degli scontri in corso tra le truppe fedeli al governo di Damasco e le Forze Democratiche Siriane (Sdf) a maggioranza curda, che hanno anche annunciato il ritiro dal famigerato campo di al-Hol, situato nella medesima provincia e dove sono ospitate migliaia di famiglie dei miliziani dell’Isis, e denunciato l’assedio di un’altra prigione della zona, che conta altri 2.000 presunti jihadisti. L’escalation è avvenuta ieri a meno di 24 ore dall’annuncio del nuovo presidente siriano ad interim, Ahmed al-Sharaa (conosciuto come Abu Mohamed al-Jolani ai tempi in cui militava in formazioni jihadiste vicine ad al-Qaeda), della firma di un accordo in 14 punti con il comandante delle Sdf, Mazloum Abdi, per porre “immediatamente” fine alla violenza nelle zone nord-orientali del Paese controllate dalle milizie curde e integrare le aree amministrate e le rispettive truppe nelle istituzioni statali. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Siria, scontri tra le forze curde e del governo di Damasco: “Evasi 1.500 detenuti dell’Isis”. Sdf si ritirano dal campo di al-Hol

Leggi anche: Siria, ucciso uno dei leader dell'Isis dalle forze di Damasco

Siria, arriva il cessate il fuoco: accordo tra Damasco e forze curdeÈ stato raggiunto un accordo tra Damasco e le forze curde per un cessate il fuoco in Siria.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Siria, scontri ad Aleppo tra forze curde e governo. Chiarot (Caritas): Interi quartieri svuotati; Attacchi USA su larga scala contro obbiettivi Isis in Siria; Ultimatum di Damasco, i combattenti curdi di Aleppo rifiutano e non se ne vanno; Le forze curde hanno lasciato Aleppo, in Siria.

Siria, scontri tra le forze curde e del governo di Damasco: evasi 1.500 detenuti dell’Isis. Sdf abbandonano il campo di al-Hol - Almeno 1.500 detenuti, accusati di essere affiliati al sedicente Stato islamico (Isis), sono evasi dal carcere di al-Shaddadi, nel governatorato nord-orientale di Hasakeh, in Siria, a seguito degli sc ... tpi.it

In Siria 5mila bambini in fuga dagli scontri - Il dato diffuso da Save the Children, dopo la recrudescenza delle violenze negli ultimi giorni. «Nonostante un fragile cessate il fuoco, i bisogni sono elevati». Anche per la pioggia e il freddo ... romasette.it

Siria, fuga di membri dell’ISIS dal carcere dopo scontri curdi-governo Nel nord-est della Siria sono scoppiati nelle ultime ore scontri attorno a due prigioni che ospitano migliaia di miliziani dell’ISIS, mettendo in luce la fragilità del cessate il fuoco tra governo e F facebook

In Siria ci sono stati scontri intorno a due prigioni con miliziani dell’ISIS x.com