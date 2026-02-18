Atp Doha 2026 tra Sinner e Alcaraz la prima sfida è a pesca

Durante gli ATP di Doha 2026, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono trovati a condividere il campo, ma questa volta la vera sfida è tra loro e non contro gli avversari. La prima occasione si è presentata nel torneo, quando entrambi hanno deciso di partecipare a un’attività di pesca organizzata tra i tennisti. La scena ha attirato l’attenzione di fan e media, perché rappresenta un momento di relax inaspettato tra due grandi protagonisti del tennis mondiale. La loro amicizia si mostra anche fuori dal campo.

Negli Emirati Arabi, dove sono in corso gli Atp Doha 2026, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano letteralmente sulla stessa barca. Prima di sfidarsi di nuovo dopo l’ultima finale che li ha visti protagonisti, quella delle Atp Finals di Torino in cui l’ha spuntata il tennista altoatesino, i due sono stati protagonisti di una giornata decisamente inusuale per i big del circuito: un’escursione nel Golfo Persico per una sessione di pesca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Qatar ExxonMobil Open (@qemopen) Insieme a Daniil Medvedev e Andrey Rublev, rispettivamente numero 11 e 19 della classifica Atp, sono saliti su una barca partita direttamente dal Khalifa International Tennis and Squash Complex. 🔗 Leggi su Lapresse.it

