Doha | Popyrin e Royer sorprese a segno Sinner e Alcaraz attendono avversari inattesi nel torneo ATP 500

Doha: Popyrin e Royer Sorprendono, Sinner e Alcaraz all’Esordio Atteso. Doha, Qatar – Sorprese nel primo turno dell’ATP 500 di Doha: Alexei Popyrin e Valentin Royer hanno conquistato il diritto di sfidare rispettivamente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i numeri uno e due del mondo. Buone prestazioni anche per Tomas Machac e Kamil Majchrzak, capaci di ribaltare situazioni complicate contro Jan Choinski e Kamil Majchrzak. Popyrin Interrompe la Crisi e Sfida Sinner. Alexei Popyrin ha interrotto una serie negativa di dieci sconfitte consecutive imponendosi con un netto 6-0 6-2 sulla wild card locale Mubarak Shannan Zayid.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'ATP di Doha inizia con il sorteggio del tabellone e Jannik Sinner affronterà al primo turno Machac.

Popyrin ha vinto facilmente contro Machac a Doha e ora aspetta Sinner, che scenderà in campo non prima delle 17.

ATP Doha: Popyrin e Royer prenotano Sinner e Alcaraz. Buone rimonte per Mensik e FilsTennis - ATP | In caso di esordio positivo Sinner e Alcaraz affronteranno l'australiano e il francese. Avanzano Mensik e Fils ribaltando il risulato con Choinski e Majchrzak ... ubitennis.com

Doha, rientro vincente per Sinner: regola Machac per 6-1, 6-4Il numero 2 al mondo ha regolato senza problemi l’ostico ceco Tomas Machac, numero 31 del mondo, al secondo turno dell’Atp 500 di Doha. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 15 ... unionesarda.it

Popyrin ritrova la vittoria, Sinner tra campo e curiosità a Doha. Il WTA 1000 di Dubai 2026 perde pezzi importanti: ben 16 giocatrici hanno dato forfait. Djokovic, 1.000 settimane consecutive in top 30. Alcaraz, 180 settimane consecutive in top 3 x.com

