Paolo Bernini ex M5S arrestato in Olanda mentre protestava a favore dei diritti degli animali

L’attivista è nei Paesi Bassi da giugno: da allora partecipava ogni giorno alle manifestazioni contro la multinazionale Ahold Delhaize che aveva promesso di eliminare le gabbie in cui erano tenute le galline ovaiole. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Paolo Bernini, ex M5S, arrestato in Olanda mentre protestava a favore dei diritti degli animali

