Tribunale diritti del malato Cadute in corsia e decessi | Risarcimenti lotte vinte

Al tribunale dei diritti del malato si è aperto un nuovo round di cause contro alcune strutture ospedaliere. Pazienti con problemi di equilibrio sono caduti in corsia, spesso lasciati senza sorveglianza. In alcuni casi, le cadute hanno portato a conseguenze gravissime, fino al decesso. Le famiglie delle vittime hanno ottenuto risarcimenti dopo lunghe battaglie legali. La questione resta calda, con molte richieste di maggiore attenzione alla sicurezza in ospedale.

Cadute in ospedale di pazienti con problemi di equilibrio lasciati senza sorveglianza, con esiti gravi fino al decesso. Ritardi diagnostici e terapeutici nel trattamento di infezioni acute, con aggravamenti irreversibili e, in alcuni episodi, esito letale e risarcimento ai familiari. Sono alcuni dei casi che il Tribunale per i diritti del malato Ferrara–Comacchio di CittadinanzAttiva ha seguito nel corso degli anni. "Casi conclusi con il riconoscimento della responsabilità della struttura e il risarcimento del danno ", precisa il professor Giovanni Gelli, coordinatore per la provincia di Ferrara di CittadinanzAttiva Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

