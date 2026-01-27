La rete Zeromolestie Sinalp si radica a Partinico anche il Caffè Brugnano aderisce allo scontrino antiviolenza

La rete Zeromolestie Sinalp di Partinico promuove iniziative per contrastare la violenza, come il progetto “Scontrino Antiviolenza”. Questa iniziativa coinvolge attività locali, tra cui il Caffè Brugnano, per sensibilizzare e sostenere la lotta contro la violenza di genere attraverso strumenti semplici e concreti. L’obiettivo è favorire un impegno condiviso sulla tutela delle persone e promuovere la cultura del rispetto.

Il Sinalp Sicilia, attraverso la propria Rete Zeromolestie Sinalp, esprime profonda soddisfazione per l’avvio operativo del progetto “Scontrino Antiviolenza” nel comune di Partinico. Una tappa storica che vede anche il Caffè Brugnano ad abbracciare ufficialmente questa iniziativa di alto valore.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Partinico Italia Palermo Capitale del Volontariato 2025: "Fondamentale l'apporto di Avo e Rete Zeromolestie Sinalp" Lo scontrino antiviolenza: "Un gesto che può aiutare" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Partinico Italia Argomenti discussi: Prevenzione del disagio giovanile e tutela delle donne: le iniziative del Comune di Priolo; Partinico, ecco il primo scontrino che salva la vita. Modica: Arriva il Progetto Scontrino Zeromolestie – SINALP: un incontro aperto alla cittadinanzaModica, 22 gennaio 2025 - Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 18:00, presso il locale EstroVisivo, in corso Sandro Pertini n. 41 – piano piastra, si terrà un ... radiortm.it Modica: Arriva il Progetto “Scontrino Zeromolestie – SINALP”: un incontro aperto alla cittadinanza - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.