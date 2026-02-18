Simul e Archivio Morlotti una collaborazione per Milano MuseoCity

Simul e l'Archivio Morlotti uniscono le forze per Milano MuseoCity, perché vogliono valorizzare le opere di Ennio Morlotti e coinvolgere i visitatori con esposizioni interattive. Durante l’evento, i visitatori potranno vedere alcuni dei quadri più rappresentativi dell’artista, esposti in piazza Duomo.

Il Sistema museale urbano lecchese collabora con l'Archivio opere Ennio Morlotti in occasione di "Milano MuseoCity", manifestazione dedicata ai musei e alla cultura promossa dal Comune di Milano e dall'associazione MuseoCity Ets. Nell'ambito del progetto "Museo Segreto", l'archivio opere Ennio Morlotti esporrà, nella propria sede di via Saffi a Milano, i ritratti di Ennio Morlotti e della moglie Anna Vitalini, dipinti da Renato Guttuso, grande amico dell'artista. Ad occuparsi della presentazione del percorso pittorico di Ennio Morlotti sarà la nipote dell'artista, Alessia Mesirca, che esporrà i rapporti intessuti con varie figure del mondo dell'arte e della cultura tra colleghi, intellettuali e galleristi.