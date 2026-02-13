Jacopo Ascari per Thermore | il capo tecnico d’artista a Milano MuseoCity 2026

Jacopo Ascari ha scelto di collaborare con Thermore per portare l’arte nel mondo della moda, trasformando un semplice capo tecnico in una vera e propria opera narrativa. La sua partecipazione si svolge durante la decima edizione di Milano MuseoCity, un evento promosso dal Comune di Milano e dall’Associazione MuseoCity ETS. Quest’anno, il tema è “Le imprese della cultura”, e Ascari intende dimostrare come il design possa diventare un ponte tra tecnologia e creatività. Durante l’evento, il suo lavoro sarà al centro di una mostra che valorizza l’innovazione e l’espressione artistica nel settore tessile.

Jacopo Ascari collabora con Thermore per trasformare un capo tecnico in una superficie narrativa. L'occasione è la decima edizione di Milano MuseoCity, promossa dal Comune di Milano e dall'Associazione MuseoCity ETS, che nel 2026 sceglie come tema Le imprese della cultura. Il progetto è essenziale nella forma e chiaro nell'intento. Thermore, azienda milanese leader globale nelle imbottiture termiche per l'alta gamma, presenta un esclusivo capo d'artista realizzato con il brand londinese Contrado. L'opera sarà esposta dal 12 al 17 febbraio a Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano. Una cornice storica per un oggetto contemporaneo, nel cuore di una città che in questa stagione è al centro di un calendario sportivo e culturale internazionale.