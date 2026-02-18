Simson storia di un mito tedesco | l’AfD lo usa in campagna e gli eredi protestano contro l’appropriazione politica

Simson, il famoso scooter della DDR, è diventato oggetto di polemiche perché l’AfD lo utilizza nella sua campagna elettorale, scatenando le proteste degli eredi del marchio. La famiglia che ha mantenuto il diritto sul nome e il design si oppone all’uso a scopo politico, sostenendo che si tratta di un’appropriazione indebita. L’oggetto, simbolo della vita quotidiana nella Germania Est, ora si trasforma in un simbolo di lotta tra partiti e eredi.

Simson, da Icona della DDR a Simbolo di Contesa Politica: La Battaglia degli Eredi Contro l'AfD. Un simbolo della Germania Est, lo scooter Simson, è al centro di una controversia politica inaspettata. L'iconico veicolo, un tempo onnipresente nelle strade della Democratica Tedesca, è stato adottato come strumento di campagna elettorale da Bjoern Hoecke, esponente dell'estrema destra tedesca, scatenando la reazione degli eredi dei fondatori dell'azienda, una famiglia di origine ebraica, che si sono espressi pubblicamente contro l'utilizzo del marchio a fini politici. La vicenda, emersa a febbraio 2026, solleva interrogativi sull'appropriazione di simboli storici e la loro strumentalizzazione nel dibattito pubblico.