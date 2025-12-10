Atreju di Giorgia Meloni deve cambiare nome? Gli eredi de La Storia Infinita contro l’evento

L’evento Atreju, storica manifestazione giovanile della destra italiana legata a Fratelli d’Italia, torna al centro dell’attenzione dopo le polemiche riguardanti il nome. I titolari dei diritti di Michael Ende, autore de La Storia Infinita, hanno sollevato dubbi sull’uso del nome, riaccendendo il dibattito sulla compatibilità tra l’evento e il patrimonio culturale tutelato.

La manifestazione Atreju, storica kermesse giovanile della destra italiana oggi legata a Fratelli d’Italia, torna al centro del dibattito pubblico dopo la presa di posizione dei titolari dei diritti di Michael Ende, autore de La Storia Infinita. Gli eredi contestano l’uso del nome del giovane eroe letterario per un evento politico, ritenendolo incompatibile con lo spirito dell’opera e con la visione culturale dello scrittore tedesco. La dichiarazione ufficiale degli eredi. In una nota diffusa sui social ufficiali, i detentori dei diritti dell’autore affermano che l’utilizzo del nome “Atreju” da parte di un partito politico risulta inappropriato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Atreju di Giorgia Meloni deve cambiare nome? Gli eredi de La Storia Infinita contro l’evento

