Simone Lenzi critica le dichiarazioni di Gratteri, accusandolo di mostrare arroganza e ostilità verso le critiche, dopo che il pubblico ha ascoltato le sue parole durante un evento pubblico. Lenzi, ex assessore a Livorno e cantante, sostiene che le affermazioni del magistrato sono solo una tattica per conquistare i voti più semplici. Secondo lui, è difficile capire come un riformista possa mantenere la sua coerenza restando nel Partito Democratico. La polemica si accende sui social, dove molti condividono il suo punto di vista.

Il cantante ex assessore a Livorno: «È solo strategia per parlare alla pancia dei votanti. Come fa un riformista a restare nel Pd?». Scrittore, cantautore, autore televisivo ed ex assessore alla Cultura del Comune di Livorno fatto dimettere a causa di un post su X sgradito ai dirigenti Pd, Simone Lenzi è stato tra i primi a segnalare la gravità delle parole di Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, con un post rivolto al presidente della Repubblica e del Consiglio superiore della magistratura, Sergio Mattarella. Qualche giorno dopo è sparito dal social di Elon Musk. Cos’è successo, Lenzi? «È successo che ho molto da lavorare e i social sono una perdita di tempo». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Simone Lenzi: «Le parole di Gratteri? Certificano onnipotenza e ostilità per le critiche»

