Meloni contro Trump per le critiche ai soldati in Afghanistan | Inaccettabile Stupore per le sue parole l’amicizia necessita di rispetto

Il recente scambio tra Giorgia Meloni e Donald Trump ha attirato l’attenzione su temi di rispetto e collaborazione tra alleati. La premier italiana ha espresso stupore per le critiche di Trump ai soldati italiani in Afghanistan, sottolineando l’importanza di mantenere un rapporto basato su rispetto reciproco. La discussione evidenzia come le relazioni internazionali richiedano attenzione e sensibilità, soprattutto in momenti di delicatezza per le forze impegnate in operazioni di peacekeeping.

«Il governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump secondo cui gli alleati della NATO sarebbero "rimasti indietro" durante le operazioni in Afghanistan», dichiara la premier Meloni, ricordando che «dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, la NATO ha attivato l'Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia: un atto di solidarietà straordinario nei confronti degli Stati Uniti». Le parole della premier arrivano dopo le reazioni irritate del ministro della Difesa Guido Crosetto e del ministro degli esteri Antonio Tajani. Anche perché finora Trump ha corretto il tiro solo sui militari inglesi.

