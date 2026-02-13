Alberto Zangrillo ha commentato oggi le dichiarazioni di Nicola Gratteri sul referendum sulla giustizia, definendo le parole del procuratore di Napoli “utile solo per chi avesse qualche dubbio sul sì”. La polemica si accende dopo che Gratteri aveva affermato che “i delinquenti votano Sì”, una frase che aveva scatenato molte reazioni, e successivamente si era distanziato, sostenendo di essere stato “strumentalizzato in malafede”.

Continuano le polemiche in vista del referendum sulla giustizia, in particolare dopo che il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha dichiarato che "i delinquenti votano Sì", salvo poi fare marcia indietro arrampicandosi sugli specchi ("sono stato strumentalizzato in malafede"). Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo è tranchant: "Se avete ancora qualche dubbio sulla necessità e urgenza di votare sì al referendum sulla giustizia, leggetevi le ultime dichiarazioni del magistrato Gratteri e andrete alle urne senza bisogno di porvi altre domande". Le dichiarazioni di Gratteri non hanno solo scosso il mondo della politica, bensì anche quello della giustizia, perché non siamo davanti a una banale svista o a pensieri mal espressi, ma ad accuse pesanti e gravissime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zangrillo: "Le parole di Gratteri utili solo per chi avesse qualche dubbio sul sì"

Il procuratore di Napoli, Giovanni Gratteri, ha scatenato una polemica con le sue ultime parole sul referendum giustizia.

Un'operazione di polizia nel casertano ha portato all’arresto di 17 persone, suscitando commenti e reazioni.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: REFERENDUM, ZANGRILLO: PAROLE DI GRATTERI UTILI SOLO PER CHI AVESSE QUALCHE DUBBIO SUL SÌ; A poco più di un mese dal voto sul Referendum, il clima si fa infuocato; Riforma della giustizia, divampa la polemica: Gravissime le parole del procuratore Gratteri; Al referendum voteranno per il sì gli imputati e la massoneria deviata, è bufera su Gratteri.

Il Secolo XIX apre con le parole di Zangrillo: Addio vecchi schemi, il Genoa andrà lontanoZangrillo: 'Addio vecchi schemi, il Genoa andrà lontano'. Apre con le parole del neo-presidente del Genoa l'edizione odierna de Il Secolo XIX: è ufficialmente iniziata l'era Zangrillo, che ieri si è ... m.tuttomercatoweb.com

Trecate, Zangrillo lascia la porta aperta: «Strappo definitivo? No, ci sono margini per ritrovare l’unità»Il ministro a Novara apre agli alleati nonostante la scelta su Minera: «L'unità è un valore, ma trovare una sintesi» ... lavocedinovara.com

«Un insulto alla vita stessa». Con parole nette e senza compromessi, Hayao Miyazaki, iconico co-fondatore dello Studio Ghibli, ha espresso tutta la sua contrarietà all’uso dell’intelligenza artificiale nell’arte. In un’epoca in cui la tecnologia corre più veloce dell - facebook.com facebook