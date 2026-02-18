McGrath, Malinin, Goggia e molte altre persone cercano un bosco per trovare un momento di pace. La causa di questa esigenza deriva dalla pressione vissuta quotidianamente, tra aspettative alte e momenti difficili. Malinin, ad esempio, si rifugia tra gli alberi per sfuggire alle tensioni dell’agonismo, mentre Goggia si allena in campi isolati per recuperare la serenità dopo le recenti cadute.

Affascinante l’invincibile Achille, ma al liceo tifavamo per Ettore, marito e padre dal cuore in fiamme. Anche lo sport produce sconfitti seducenti. Scelgo il norvegese Atle Lie McGrath che ha dominato la prima manche di slalom, ha inforcato nella seconda, si è tolto gli sci, si è incamminato nella neve ed è sparito nel bosco di Bormio. Aveva un dolore da urlare, come Fantozzi quando Filini gli martella il pollice. Un dolore superiore alla sconfitta, un nonno, amatissimo, appena scomparso. Un nonno che lo portava nei boschi, a cui avrebbe voluto dedicare un oro. Nei boschi aspettano le nonne delle fiabe, Atle aveva un dolore feroce come un lupo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - McGrath, Malinin, Goggia e tutti quelli che hanno bisogno di un bosco

