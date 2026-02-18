Il Simbolismo alla Magnani-Rocca | 140 opere tra sogno e mito

Un viaggio tra sogno, mistero e bellezza approda alle porte di Parma. Dal 14 marzo al 28 giugno 2026 la Fondazione Magnani-Rocca, nella Villa dei Capolavori a Mamiano di Traversetolo, ospita la mostra “Il Simbolismo in Italia. Origini e sviluppi di una nuova estetica 1883-1915”, un’esposizione che riunisce oltre 140 opere tra dipinti, sculture e incisioni. La rassegna ricostruisce la mappa di un movimento che trasformò il mito, il paesaggio e l’interiorità in linguaggio artistico, dialogando con le correnti europee influenzate dal preraffaellismo e da figure come Gustave Moreau e Arnold Böcklin.🔗 Leggi su Parmatoday.it

