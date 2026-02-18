Sicurezza in città e maggiori controlli | sigle sindacali spaccate

Il sindacato si divide sulla decisione del prefetto Giuseppe Forlenza di estendere di due mesi la zona rossa vicino allo scalo ferroviario di Padova, fino al 4 maggio. La scelta, presa oggi 18 febbraio, mira a rafforzare la sicurezza e controlli nella zona, dove si sono verificati recenti episodi di tensione. Mentre alcune sigle sindacali appoggiano l’ordinanza, altre criticano la sua durata prolungata, ritenendo che possa penalizzare commercianti e cittadini. La divisione tra i rappresentanti dei lavoratori evidenzia le tensioni sulla gestione della sicurezza urbana.

Sicurezza di cittadini e commercianti: il mondo sindacale si spacca di fronte alla scelta odierna 18 febbraio del prefetto Giuseppe Forlenza di prorogare per altri due mesi e fino al 4 maggio la "zona rossa" nell'area dello scalo ferroviario di Padova. Fabio Beltempo, segretario Ugl Padova ha riferito: «Esprimo piena e convinta contrarietà alle posizioni espresse da Cgil, Cisl, e Uil in merito alla proroga della cosiddetta "Zona Rossa" nell'area della stazione ferroviaria di Padova. Riteniamo la misura non solo legittima, ma necessaria e responsabile in una fase in cui la percezione di insicurezza tra lavoratori, pendolari, studenti e residenti è cresciuta in modo evidente.

