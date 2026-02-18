Sicurezza in città e maggiori controlli | sigle sindacali spaccate
Il sindacato si divide sulla decisione del prefetto Giuseppe Forlenza di estendere di due mesi la zona rossa vicino allo scalo ferroviario di Padova, fino al 4 maggio. La scelta, presa oggi 18 febbraio, mira a rafforzare la sicurezza e controlli nella zona, dove si sono verificati recenti episodi di tensione. Mentre alcune sigle sindacali appoggiano l’ordinanza, altre criticano la sua durata prolungata, ritenendo che possa penalizzare commercianti e cittadini. La divisione tra i rappresentanti dei lavoratori evidenzia le tensioni sulla gestione della sicurezza urbana.
Sicurezza di cittadini e commercianti: il mondo sindacale si spacca di fronte alla scelta odierna 18 febbraio del prefetto Giuseppe Forlenza di prorogare per altri due mesi e fino al 4 maggio la "zona rossa" nell'area dello scalo ferroviario di Padova. Fabio Beltempo, segretario Ugl Padova ha riferito: «Esprimo piena e convinta contrarietà alle posizioni espresse da Cgil, Cisl, e Uil in merito alla proroga della cosiddetta “Zona Rossa” nell’area della stazione ferroviaria di Padova. Riteniamo la misura non solo legittima, ma necessaria e responsabile in una fase in cui la percezione di insicurezza tra lavoratori, pendolari, studenti e residenti è cresciuta in modo evidente.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sciopero taxi, Salvini convoca le sigle sindacaliIl ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato l’incontro con tutte le sigle sindacali dei tassisti, previsto per domani.
Leggi anche: Blocco degli straordinari. Comune, le sigle sindacali: "Vasco, a rischio sciopero"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sicurezza urbana: nuova luce su via Lavagnini e via della Noce, installate anche telecamere per vicolo della Gendarmeria; Occhi sulla città, molteplici sguardi sulla sicurezza urbana; Bologna, Lepore: Sulla sicurezza servono i fatti, non i convegni. La Polizia locale è in grado di proteggere la città; Il pacchetto sicurezza del governo Meloni, cosa cambia in concreto?.
Sicurezza a Cuneo: dati alla mano contro la retorica dell’emergenzaReport del Gruppo Cuneo per i Beni Comuni. Rapine dimezzate e furti in calo del 28%: i numeri della Polizia Locale smentiscono l’allarme. Serve rigenerazione urbana e spazi vivaci, non solo divise e ... targatocn.it
La sicurezza e il decoro urbano. Scatta il controllo di vicinato: Un supporto alle forze dell’ordineL’amministrazione comunale ha presentato anche un importante progetto che riguarderà tutto il territorio della città di Fucecchio. Il progetto Controllo del vicinato riguarderà sia la sicurezza terr ... lanazione.it
San Valentino Torio: La sicurezza al primo posto nella città degli innamorati facebook
L’ennesimo decreto sicurezza del governo Meloni, ma nelle nostre città la situazione non cambia. Perché si continua a usare la sicurezza come un feticcio e non si fa nulla sulla certezza della pena x.com