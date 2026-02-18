Sicurezza antincendio e CPI | quando è obbligatorio?

Un incendio scoppiato in un condominio di Milano ha evidenziato l’importanza della sicurezza antincendio e del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). La causa è stata una fuga di gas che ha alimentato le fiamme, mettendo in luce quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza. In molti edifici, infatti, l’obbligo di dotarsi di dispositivi di prevenzione si applica soprattutto nelle situazioni in cui sono presenti attività o strutture che aumentano il rischio di incendi.

La sicurezza di un edificio residenziale o di un condominio non si limita alla stabilità delle sue fondamenta, ma si estende alla capacità di prevenire e gestire situazioni di emergenza. In Italia, i dati del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco evidenziano migliaia di interventi ogni anno per incendi in abitazioni civili, spesso causati da malfunzionamenti elettrici o scarsa manutenzione. Per questo motivo, la normativa italiana ha stabilito criteri rigidi per individuare quali strutture abbiano l'obbligo di dotarsi del Certificato di Prevenzione Incendi ( CPI ). Quando è obbligatorio il CPI. La linea di demarcazione principale è fissata a quota 24 metri.

