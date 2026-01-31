No non è già obbligatorio microchippare i gatti Cosa è vero e da quando lo sarà in Italia

In Italia non c’è ancora l’obbligo di microchippare i gatti. La legge non prevede ancora l’iscrizione al Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia. Quindi, per ora, i proprietari non devono preoccuparsi di fare questa procedura ai loro amici a quattro zampe.

In Italia non è ancora obbligatorio l'uso del microchip per i gatti né l'iscrizione al Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia. Lo prevedono solo tre regioni (Lombardia, Puglia e Friuli Venezia Giulia) e la confusione online su questa notizia nasce dalla non conoscenza del fatto che la normativa europea al riguardo deve ancora essere discussa in Parlamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

