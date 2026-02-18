Sicurezza a Pilonico Materno e San Sisto dopo i furti chieste più telecamere | il punto sulle installazioni

A Pilonico Materno, frazione isolata e in aperta campagna, i residenti chiedono più telecamere di sorveglianza dopo una serie di furti commessi da bande di ladri. La presenza di più telecamere potrebbe aiutare a individuare i responsabili e migliorare la sicurezza nel quartiere. Le autorità locali stanno valutando l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza per proteggere la comunità. La richiesta nasce dalla crescente preoccupazione tra i cittadini, che vogliono sentirsi più sicuri nelle proprie case. Ora si attendono le decisioni ufficiali.

La proposta porta la firma dei consiglieri comunali di Fi, Peltristo e Gentili e di Volpi (Fd'I) presentata in consiglio comunale; la risposta dell'assessore comunale Stafisso La richiesta di maggiore sicurezza urbana arriva anche da una delle frazioni più isolate in aperta campagna: ovvero Pilonico Materno, che nel recente passato ha dovuto fare i conti con bande di ladri che hanno effettuato furti in serie. La preoccupazione è stata raccolta e inserita in un'interrogazione a firma di Edoardo Gentili e Augusto Peltristo (Fare Perugia con Romizi – Forza Italia); a loro avviso la frazione, "per la sua conformazione territoriale e urbanistica, si presta particolarmente all’installazione di un sistema di videosorveglianza con costi contenuti, in quanto dotata di un’unica strada di accesso e uscita, la SP 321, arteria che prosegue verso Castel del Piano e che consentirebbe il controllo di un’ampia porzione di territorio".🔗 Leggi su Perugiatoday.it

