Natale a Pilonico Materno | il programma

Pilonico Materno torna a vestirsi di luci, profumi e voci festose con l’edizione 2025 di “Natale al Borgo”, l’appuntamento che ogni anno richiama famiglie, curiosi e visitatori da tutta l’area perugina. Un calendario fitto, quello preparato dall'Associazione Aps Pilonico Materno con il patrocinio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pianello - Ripa - Pilonico. . "Cosa vuoi?" - Se sei guasto nel traffico o sul divano, dieci minuti insieme. A cura di Don Lorenzo Perri - facebook.com Vai su Facebook

I 7 Mercatini di Natale 2024 più belli in Trentino Alto Adige: date, programma e dove si trovano - I Mercatini di Natale del Trentino Alto Adige sono tra i più conosciuti e apprezzati in tutta Italia: tra questi i più celebri sono quelli di Trento, Pergine, e Rango. Riporta fanpage.it

Roma, gli eventi di Natale in programma a Palazzo Velabro - La proposta artistica di Palazzo Velabro sarà la rassegna “La fotografia di Luisa Lambri incontra i disegni di Ettore Spalletti”, in collaborazione con Galleria Vistamare diretta da Benedetta ... tg24.sky.it scrive

“Varchi di Natale” è ancora magia con le iniziative in programma per un altro week-end natalizio - Arezzo, 13 dicembre 2024 – “Varchi di Natale” è ancora magia con le iniziative in programma per un altro week- Segnala lanazione.it

Natale a Brindisi, presentato il programma delle iniziative: spettacoli, arte e pista di ghiaccio - Dalla “piazza della musica” al “grande albero” ed a quello “degli artisti”, così come il ritorno della pista per il pattinaggio su ghiaccio, il mercatino presso l’ex corte degli artigiani (Scuole Pie) ... Da quotidianodipuglia.it

Natale, il programma. Arte a Milano Marittima. Babbo Natale a Cervia - Conto alla rovescia per il Natale a Cervia: il Comune ha svelato il programma degli eventi che animeranno il territorio dal 29 novembre al 6 gennaio. Da ilrestodelcarlino.it