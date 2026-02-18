Sicurezza a Pilonico Materno dopo i furti in serie chiesta la videosorveglianza | Monitoraggio in atto

A Pilonico Materno, le ripetute razzie hanno spinto i residenti a chiedere telecamere di sorveglianza. Recentemente, alcune abitazioni sono state svaligiate più volte, lasciando la comunità preoccupata. Per tutelare la frazione, le autorità hanno avviato un monitoraggio più stretto e stanno installando sistemi di videosorveglianza. La richiesta di maggiore controllo si fa sentire forte tra chi vive in questa zona isolata, spesso lontana dai servizi di sicurezza. La questione resta aperta e in attesa di risposte concrete.

La proposta porta la firma dei consiglieri comunali di Fi, Peltristo e Gentili e di Volpi (Fd'I) presentata in consiglio comunale; la risposta dell'assessore comunale Stafisso La richiesta di maggiore sicurezza urbana arriva anche da una delle frazioni più isolate in aperta campagna: ovvero Pilonico Materno, che nel recente passato ha dovuto fare i conti con bande di ladri che hanno effettuato furti in serie. La preoccupazione è stata raccolta e inserita in un'interrogazione a firma di Edoardo Gentili e Augusto Peltristo (Fare Perugia con Romizi – Forza Italia); a loro avviso la frazione, "per la sua conformazione territoriale e urbanistica, si presta particolarmente all'installazione di un sistema di videosorveglianza con costi contenuti, in quanto dotata di un'unica strada di accesso e uscita, la SP 321, arteria che prosegue verso Castel del Piano e che consentirebbe il controllo di un'ampia porzione di territorio".