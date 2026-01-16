La procura di Caltanissetta ha richiesto gli arresti domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso, membro di Forza Italia, nell’ambito di un’indagine per corruzione. Secondo le conclusioni delle autorità, Mancuso sarebbe coinvolto in un caso di tangenti legate a favori per un’associazione che organizza spettacoli. La vicenda evidenzia nuovamente le sfide legate alla trasparenza e alla legalità nella politica regionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mancuso avrebbe preso una tangente per favorire un’associazione che organizza spettacoli La procura di Caltanissetta ha chiesto gli arresti domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso di Forza Italia, indagato per corruzione. La polizia di Stato ha notificato a Mancuso e ad altri indagati l’invito a comparire per rendere l’interrogatorio al Gip. Secondo l’accusa, Mancuso avrebbe preso una tangente di 12 mila euro per favorire l’associazione Genteemergente che ha ottenuto fondi pubblici per realizzare eventi e spettacoli in provincia di Caltanissetta. Fonte: Ansa L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Corruzione, i pm di Caltanissetta chiedono arresto deputato regionale di Forza Italia

Leggi anche: Il deputato di Forza Italia indagato per brogli elettorali in Puglia

Leggi anche: Il deputato di Forza Italia ras delle piscine romane

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Corruzione, i pm di Caltanissetta chiedono l'arresto del deputato regionale Mancuso - La procura di Caltanissetta ha chiesto gli arresti domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso di Forza Italia indagato per corruzione. msn.com