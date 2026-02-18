Sicilia | boom di matrimoni internazionali un settore da 1,1 miliardi e crescita turistica

L’aumento dei matrimoni internazionali in Sicilia si deve alla crescente popolarità della regione come meta romantica. Nel 2023, le coppie straniere hanno scelto l’isola per celebrare il loro giorno speciale, contribuendo a un settore che fattura oltre 1,1 miliardi di euro. Le location suggestive e il clima favorevole attirano sempre più visitatori. Le strutture ricettive si preparano a gestire un flusso maggiore di sposi e invitati provenienti da tutto il mondo. La regione continua a vedere un incremento nel turismo legato ai matrimoni.

La Sicilia conquista i “Sì”: boom di matrimoni internazionali e un’economia in crescita. La Sicilia si conferma meta privilegiata per le coppie che sognano un matrimonio da favola, registrando un aumento significativo dei matrimoni celebrati da sposi stranieri. Il 2025 ha visto l’Italia ospitare circa 16.700 unioni internazionali, con un incremento del 9,8% rispetto all’anno precedente, e l’isola è tra le regioni più richieste, insieme a Toscana, Lombardia e Campania, trainando un settore in forte espansione. Un mercato in espansione: oltre 1,1 miliardi di euro di fatturato. Il settore dei matrimoni internazionali, o “Wedding Destination”, ha registrato un fatturato storico superiore a 1,1 miliardi di euro nel 2025, segnando un aumento del 19,6% rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

