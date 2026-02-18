Sicilia arresti domiciliari per il deputato regionale di FI Michele Mancuso

La procura di Caltanissetta ha messo sotto custodia domiciliare Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, accusato di aver commesso un atto contrario ai doveri d’ufficio. La decisione arriva dopo un’indagine che coinvolge cinque persone e riguarda presunte irregolarità legate a pratiche politiche. Mancuso, che ha 55 anni, si trova ora sotto restrizioni a casa sua a Caltanissetta. La vicenda ha suscitato discussioni tra i colleghi e gli elettori nella regione.

Arresti domiciliari per il deputato regionale siciliano Michele Mancuso, esponente di Forza Italia, indagato per corruzione «per un atto contrario ai doveri d'ufficio» dalla procura di Caltanissetta, nell'ambito di un'inchiesta che in tutto coinvolge cinque persone. Di cosa è accusato Mancuso. Secondo gli inquirenti, Mancuso avrebbe consentito a un'associazione di accedere a un finanziamento pubblico per uno spettacolo, le cui spese sarebbero però state gonfiate in modo da permettergli di intascare una tangente. Nello specifico, l' associazione Gentemergente di Caltanissetta avrebbe speso solo 20 mila dei 98 mila euro ricevuti nel 2024, dando al deputato di Forza Italia 12 mila euro in contanti in tre rate.