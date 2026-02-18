Corruzione | Caltanissetta arresti domiciliari per il deputato Fi Michele Mancuso' **

Il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso di Caltanissetta si trova agli arresti domiciliari dopo essere stato accusato di aver commesso un atto contrario ai doveri d’ufficio. La Procura di Caltanissetta ha aperto un’indagine sulla sua condotta, collegandola a presunte pratiche di corruzione. La vicenda coinvolge anche altri politici e si riferisce a un episodio specifico avvenuto nel centro della città.

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, Michele Mancuso, indagato per corruzione "per un atto contrario ai doveri d'ufficio dalla Procura di Caltanissetta". I magistrati guidati da Salvatore De Luca ne hanno chiesto e ottenuto oggi l'arresto ai domiciliari nell'ambito dell'indagine che coinvolge altre cinque persone, sulla gestione di fondi regionali. Secondo l'accusa infatti, il deputato forzista avrebbe ricevuto 12mila euro, suddivisi in tre diverse tranche, per favorire l'associazione Gentemergente destinataria di 98mila euro di fondi regionali per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

