Arresti domiciliari per il deputato regionale di FI in Sicilia Michele Mancuso | è accusato di corruzione

Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, è stato messo agli arresti domiciliari questa mattina dopo essere stato accusato di corruzione. La decisione arriva in seguito a un'indagine che aveva già sollevato sospetti sulle sue attività. La polizia ha trovato prove concrete durante le perquisizioni eseguite ieri.

Da stamattina il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, Michele Mancuso, è agli arresti domiciliari. È indagato per corruzione nell'ambito di un'inchiesta, condotta dalla Procura di Caltanissetta, su presunte irregolarità nella gestione dei fondi pubblici per la realizzazione di spettacoli nella provincia siciliana.