Inter Aké nel mirino | contatti a fari spenti con il Manchester City

L’Inter sta valutando alcune opzioni per rafforzare il reparto difensivo e ha mostrato interesse per Nathan Aké del Manchester City. Il calciatore, che gioca come difensore centrale e piede mancino, attualmente ha meno spazio nelle rotazioni di Guardiola. Le trattative si svolgono in modo riservato, con l’obiettivo di trovare eventuali soluzioni che possano soddisfare entrambe le parti.

L'Inter si muove sotto traccia per rinforzare la difesa. Il nome che circola negli ambienti nerazzurri è quello di Nathan Aké, centrale mancino del Manchester City, attualmente ai margini delle rotazioni di Guardiola. Il profilo è considerato funzionale: mancino naturale, esperienza internazionale, duttilità tattica. In questa stagione Aké ha trovato poco spazio, accumulando un minutaggio ridotto rispetto al suo status, elemento che apre spiragli concreti sul mercato. L'Inter valuta un'operazione in stile già collaudato, impostata su un prestito oneroso con riscatto differito, formula che consentirebbe di contenere l'impatto economico immediato.

