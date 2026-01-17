Marotta a fari spenti | Essere in testa significa poco siamo una delle squadre che lotterà per lo scudetto

Giuseppe Marotta, dirigente della Juventus, ha commentato con tono tranquillo il momento della squadra, sottolineando che essere in testa alla classifica rappresenta solo un punto di partenza. Con modestia, ha affermato che la Juventus rimane una delle contendenti principali per lo scudetto, mantenendo un atteggiamento concentrato e senza eccessivi entusiasmi, consapevole della competitività della stagione in corso.

