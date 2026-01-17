Marotta a fari spenti | Essere in testa significa poco siamo una delle squadre che lotterà per lo scudetto
Giuseppe Marotta, dirigente della Juventus, ha commentato con tono tranquillo il momento della squadra, sottolineando che essere in testa alla classifica rappresenta solo un punto di partenza. Con modestia, ha affermato che la Juventus rimane una delle contendenti principali per lo scudetto, mantenendo un atteggiamento concentrato e senza eccessivi entusiasmi, consapevole della competitività della stagione in corso.
. Le parole del presidente dell’Inter. In un clima di grande attesa a Udine, il presidente dell’ Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi istanti dal calcio d’inizio della sfida contro i bianconeri friulani. Con la consueta lucidità istituzionale, il numero uno nerazzurro ha analizzato il percorso della squadra guidata da Cristian Chivu, mettendo in prospettiva il primato in classifica e la solidità del progetto tecnico dopo l’addio di Simone Inzaghi. Un assestamento necessario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
