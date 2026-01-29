Elba marinaio si sente male su una petroliera al largo dell' Elba | 24enne salvato dalla guardia costiera VIDEO

Questa mattina, la guardia costiera di Portoferraio ha portato in salvo un giovane marinaio di 24 anni, greco, che si era sentito male sulla petroliera Gasglow Warsaw al largo dell’Elba. Il ragazzo è stato prontamente soccorso e trasferito a terra per ricevere le prime cure. L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e ha evitato conseguenze peggiori per il marinaio.

La guardia costiera di Portoferraio ha salvato un marinaio 24enne di origine greca che si è sentito male a bordo della petroliera Gasglow Warsaw nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 28 gennaio. Ricevuta la chiamata da parte del natante, la sala operativa ha ritenuto necessario procedere con.

