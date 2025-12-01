Crisi Gambro Vantive | Dov’è il piano industriale? Subito un tavolo di crisi
"Attivare e consolidare un confronto strutturato con la proprietà, le rappresentanze sindacali e le amministrazioni locali, anche attraverso l’apertura di un tavolo di crisi, volto a ottenere chiarezza sulle strategie industriali, sugli investimenti programmati e sulle prospettive occupazionali dello stabilimento di Medolla". Questo il primo punto dell’articolato atto di indirizzo politico che la consigliera Pd Maria Costi (prima firmataria) propone alla giunta in relazione alla crisi aziendale di Gambro Vantive a Medolla. La risoluzione, firmata da tutti i consiglieri di maggioranza del modenese (i dem Gian Carlo Muzzarelli, Luca Sabattini, Ludovica Carla Ferrari, Paolo Trande di Avs e Vincenzo Paldino per i Civici) ricorda lo stato di agitazione aperto formalmente nello scorso ottobre e della forte incertezza che grava sullo stabilimento di Medolla a causa dell’assenza di un piano industriale chiaro da parte della proprietà, riconducibile al fondo americano Carlyle che ha rilevato le attività del gruppo Baxter, dedicate alle terapie renali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Crisi Gambro Vantive: "Dov’è il piano industriale? Subito un tavolo di crisi" - Medolla, la richiesta in Regione da parte di tutti i consiglieri modenesi di maggioranza "L’azienda è un presidio strategico del biomedicale, i dipendenti vanno tutelati". Segnala msn.com
Crisi Gambro-Vantive, Pd: "Subito un tavolo" - "La Regione – chiede la consigliera regionale Pd Maria Costi, firmataria di un’interrogazione alla Giunta ... Come scrive ilrestodelcarlino.it