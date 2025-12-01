"Attivare e consolidare un confronto strutturato con la proprietà, le rappresentanze sindacali e le amministrazioni locali, anche attraverso l’apertura di un tavolo di crisi, volto a ottenere chiarezza sulle strategie industriali, sugli investimenti programmati e sulle prospettive occupazionali dello stabilimento di Medolla". Questo il primo punto dell’articolato atto di indirizzo politico che la consigliera Pd Maria Costi (prima firmataria) propone alla giunta in relazione alla crisi aziendale di Gambro Vantive a Medolla. La risoluzione, firmata da tutti i consiglieri di maggioranza del modenese (i dem Gian Carlo Muzzarelli, Luca Sabattini, Ludovica Carla Ferrari, Paolo Trande di Avs e Vincenzo Paldino per i Civici) ricorda lo stato di agitazione aperto formalmente nello scorso ottobre e della forte incertezza che grava sullo stabilimento di Medolla a causa dell’assenza di un piano industriale chiaro da parte della proprietà, riconducibile al fondo americano Carlyle che ha rilevato le attività del gruppo Baxter, dedicate alle terapie renali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crisi Gambro Vantive: "Dov’è il piano industriale? Subito un tavolo di crisi"