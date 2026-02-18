Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha pubblicato l’Albo delle imprese agricole, dando il via alla possibilità di affidare lavori di manutenzione ai campi. La decisione arriva dopo aver ricevuto diverse richieste da parte degli agricoltori locali, che ora potranno partecipare alle gare per i lavori di sfalcio e pulizia dei fossi. Questa iniziativa mira a coinvolgere direttamente le aziende agricole nella cura del territorio e a migliorare la gestione delle risorse idriche.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – È stato pubblicato l’ Albo delle imprese agricole a cui il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno può affidare gli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua programmanti nel 2026. Sfiorano quota 200 gli operatori, singoli o associati, iscritti: un numero che cresce di anno in anno e che testimonia la solidità di una collaborazione ormai strutturata, grazie alla quale il Consorzio può contare su una rete capillare di partner per dare concreta attuazione al piano annuale delle attività di bonifica ed eseguire, entro il 31 dicembre, le lavorazioni previste. Si tratta di un piccolo, silenzioso e prezioso “ esercito” di aziende che conosce a fondo il territorio, ne presidia quotidianamente le criticità e contribuisce in modo determinante a mantenere in efficienza il reticolo idrografico, contribuendo, insieme al Consorzio, a realizzare una preziosa attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico in tutto il comprensorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si rafforza il “patto” Bonifica-agricoltura

