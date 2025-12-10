Pecoraro Scanio si sfila | Nessun posto per me E ora si riapre il risiko dell’Agricoltura chance per Mastella
Alfonso Pecoraro Scanio ha dichiarato di lasciar perdere il suo ruolo nell’Agricoltura, aprendo di fatto un nuovo scenario politico. Le sue parole, pronunciate il giorno della nomina di Roberto Fico come presidente della Regione Campania, riaccendono il dibattito sul futuro della leadership nel settore e sulle possibili chance di un cambio di strategia, con Mastella in agguato.
Tempo di lettura: 2 minuti Le parole di Alfonso Pecoraro Scanio, arrivate nel giorno della proclamazione di Roberto Fico a presidente della Regione Campania, suonano come una doccia fredda per chi già lo immaginava alla guida dell’Agricoltura. Tirato in ballo dal mondo agricolo come possibile assessore, l’ex ministro ringrazia tutti ma si sfila: nessun interesse per un “ posto ”, nessuna corsa a un incarico, solo la disponibilità a dare una mano “ da cittadino e da attivista ”. Una porta chiusa, insomma, che però ne apre subito altre nel frenetico retroscena delle trattative. La rinuncia di Pecoraro Scanio rimette infatti in pista con forza il nome di Vincenzo Peretti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Pecoraro Scanio: “Io assessore con Fico? Felice di dare una mano”
Pecoraro Scanio: territorio Italia fragile, serve albo professionisti
Pecoraro Scanio: "Dopo la pizza ora la cucina italiana sia Unesco"
Alfonso Pecoraro Scanio Vai su Facebook
#Juorno #PecoraroScanio verso la giunta #Fico: “Sarei onorato, valuterò con amore per te mia #regione” Vai su X
Pecoraro Scanio: “Io assessore con Fico? Felice di dare una mano” - Fu ministro con i governi Amato e Prodi, a lungo presidente dei Verdi. Da msn.com
Il ds Traini si muove sul mercato: "Civitanovese, priorità all’attacco" sport.quotidiano.net
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Batosta Inter, non solo Acerbi e Calhanoglu: Chivu disperato glieroidelcalcio.com
Pecoraro Scanio si sfila: “Nessun posto per me”. E ora si riapre il risiko dell’Agricoltura, chance per ... anteprima24.it
Il premio Nobel Machado non parteciperà alla premiazione. Non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro secoloditalia.it
Space X di Elon Musk pronta a quotarsi a Wall Street nel 2026 quifinanza.it