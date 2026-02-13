Roma si finge babysitter per rapire una bambina da una scuola di Monteverde | Aveva anche la sua foto sul telefono

Una donna si è presentata come babysitter a una scuola di Monteverde per rapire una bambina, portando con sé anche una sua foto sul telefono. La donna ha mostrato un atteggiamento strano e sospetto, attirando l’attenzione degli insegnanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Prima che arrivassero, la donna è scappata. La polizia sta indagando per capire se ci siano altri dettagli collegati all’accaduto.

