Il regime iraniano si sta consumando Analisi di una protesta

Da ilfoglio.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici giorni dopo l’inizio delle proteste nei mercati iraniani, le tensioni legate all'inflazione e alle condizioni economiche continuano a crescere. Questo articolo analizza gli sviluppi recenti e le possibili implicazioni di un movimento di protesta che mette in discussione la stabilità del regime. Un approfondimento per comprendere le dinamiche sociali e politiche in Iran in un momento di crescente fermento.

il regime iraniano si sta consumando analisi di una protesta

Il regime iraniano si sta consumando. Analisi di una protesta

Il regime iraniano si sta consumando. Analisi di una protesta; Iran, inflazione al 50% e popolazione in rivolta.

regime iraniano sta consumandoIl regime iraniano si sta consumando. Analisi di una protesta - Zineb Riboua, ricercatrice e responsabile per il medio oriente del Center for Peace and Security  e dell’Hudson Institute, spiega sul National Interest perché  a differenza delle precedenti ondate di ... ilfoglio.it

regime iraniano sta consumandoÈ stato bloccato internet in Iran, mentre sono in corso in tutto il paese grosse proteste contro il regime - È in corso un blocco di internet in tutto l’Iran, dove da quasi due settimane vanno avanti in tutto il paese grosse proteste contro il regime, iniziate per le disastrose condizioni economiche e poi al ... ilpost.it

regime iraniano sta consumandoProteste in tutto l'Iran. Il regime gioca la carta dei sussidi, la piazza vuole far saltare il banco - Dodicesimo giorno, mobilitate tutte le 31 province. huffingtonpost.it

