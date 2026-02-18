Si perdono nella zona della diga di Ridracoli soccorsi padre e figlio

Padre e figlio sono finiti nella zona della diga di Ridracoli e sono rimasti intrappolati, complicando il loro rientro. La sera di mercoledì, i tecnici della stazione Monte Falco sono intervenuti per salvarli, dopo aver ricevuto la segnalazione della loro scomparsa. I due si erano avventurati nel territorio impervio sopra le Vergherete senza riuscire a tornare indietro. Le squadre di soccorso hanno raggiunto rapidamente il punto e li hanno tratti in salvo. La vicenda si è conclusa con il soccorso senza altri incidenti.

