Vogliono vedere da vicino la tracimazione della diga ma sbagliano sentiero e si perdono | soccorsi padre e figlio

Un uomo e suo figlio hanno cercato di avvicinarsi alla diga di Ridracoli per osservare da vicino l’esplosione d’acqua, ma hanno sbagliato strada e si sono smarriti. Hanno percorso un sentiero secondario, meno battuto, e hanno perso il punto di riferimento. I soccorsi sono stati allertati e sono intervenuti per aiutarli a ritrovare la via del ritorno. La loro intenzione era di godersi l’evento in modo diretto, ma l’errore di percorso ha complicato la situazione. Ora si trovano in salvo, ma sono più attenti.

I tecnici della stazione monte Falco sono intervenuti sul posto ed hanno mantenuto il contatto telefonico con i due per monitorarne la posizione fino al loro raggiungimento Volevano assistere da una posizione suggestiva alla tracimazione della diga di Ridracoli. Ma, nel percorrere un sentiero secondario, hanno perso l'orientamento. Paura mercoledì pomeriggio per padre e figlio, soccorsi dai tecnici della stazione Monte Falco del Soccorso Alpino dopo aver allertato il 112. Il fatto è avvenuto nella zona del crinale, sopra le Vergherete. I due, nel primo pomeriggio, si erano recati nei pressi della Diga di Ridracoli con l'intenzione di risalire per osservare la tracimazione della diga.