Il freddo intenso ha costretto gli organizzatori a spalare neve e ghiaccio dall’Aspmyra Stadion di Bodø, dove si giocherà la partita, a causa delle temperature che potrebbero scendere fino a -5 gradi. La sfida si svolge su un campo sintetico e le condizioni meteo rappresentano una sfida in più per i giocatori. Calha e Frattesi sono fuori lista per questa gara.

Nella tana del BodøGlimt, sul temutissimo campo in erba sintetica dell’ Aspmyra Stadion (dove gli addetti ai lavori hanno spalato i blocchi di ghiaccio e neve con l’aiuto di piccoli trattori) e con una temperatura che stasera nella migliore delle ipotesi potrebbe essere vicina ai -5 gradi. In più senza Hakan Calhanoglu (rientrato sabato sera dopo l’infortunio e comunque squalificato per la prossima gara di campionato contro il Lecce) e Davide Frattesi, rimasti a Milano a causa di un affaticamento al quadricipite della gamba destra (il turco) e febbre (l’azzurro). Insomma, ieri mattina la missione norvegese non è cominciata nel migliore dei modi per i vicecampioni d’Europa che sono sbarcati nel paese scandinavo dopo l’ora di pranzo per poi allenarsi e prendere confidenza col terreno di gioco verso le 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

SI GIOCA SUL SINTETICO. Il meteo: previsti 5 gradi sotto zero. Calha e Frattesi out per la sfida

