Si fionda su un bimbo al supermercato e cerca di rapirlo | 45enne arrestato

Un uomo di 45 anni ha tentato di rapire un bambino al supermercato di Caivano, causando sconcerto tra i clienti. L’uomo si è avvicinato bruscamente al bambino e ha cercato di portarlo via, ma è stato subito fermato dal personale e poi arrestato dai carabinieri. Il fatto è avvenuto intorno alle 19:30, quando il proprietario del negozio ha chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto la scena.

Paura a Caivano dove è stato tentato il rapimento di un bambino in un noto supermercato. Ad allertare i carabinieri, verso le 19:30, è stato il titolare dello stesso supermercato. I militari, giunti sul posto, hanno ascoltato alcuni dipendenti ed altri testimoni prima di visionare le immagini del sistema di videosorveglianza. “Questo non è tuo figlio, dammelo!”, avrebbe detto riferendosi al piccolo di 5 anni tentando di prenderlo in braccio. Dopo l'intervento dell'amica, la donna è riuscita a coprire il figlio e a rientrare nel supermercato. L'uomo, tuttavia, l'ha seguita, ma dopo l'intervento di una cassiera è scappato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Caivano, tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato: arrestato 45enneA Caivano, un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver cercato di rapire un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana.

“Non è tuo figlio, dammelo”: tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a CaivanoUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni al supermercato di Caivano, ma è stato subito fermato grazie all’intervento rapido della madre e dei dipendenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.